Allegri: “Se non subisci il primo gol la partita è finita. Abbiamo regalato due reti, siamo stati polli”

08/11/2025 | 23:21:12

Allegri ha analizzato a Dazn la partita del Milan a Parma: “Le partite di calcio in un attimo ti si capovolgono, sia nel bene che nel male. A fine primo tempo la partita era in controllo, potevamo fare meglio ancora di più nella gestione della palla e abbiamo preso questo gol ad un minuto dalla fine. Nel secondo tempo era normale che loro psicologicamente ci saltavano addosso. Noi non siamo riusciti a rimanere tranquilli, anzi. Ci passavano dei palloni in area troppo facilmente. C’era da fare un po’ di guerra, un po’ di battaglia ma siamo stati troppo passivi. Poi abbiamo avuto situazioni importanti ma anche Maignan ha fatto una bella parata. Perché abbiamo pareggiato con Parma, Cremonese e Pisa? Se sapessi il perché sarebbe facile. Sicuramente bisogna migliorare e lavorare. Con il Pisa era una situazione diversa, con la Cremonese uguale. Oggi c’era da fare un po’ di battaglia nel momento in cui c’era da fare perché bisognava difendere il 2-1. Al 45esimo, era finito, il primo tempo, non puoi concedere un tiro in porta su una palla facile. In quel momento lì o sei sicuro che la palla la tieni o la metti in fallo laterale facile e lì finisce la partita. Poi siamo tornati in campo imbambolati. Ora recuperiamo, siamo nei primi quattro posti in classifica e questo è l’obiettivo principale nostro. Sappiamo che ci dobbiamo arrivare, abbiamo vinto tanti scontri diretti, con le piccole abbiamo fatto pochi punti ed è una cosa che va migliorata”.

foto x milan