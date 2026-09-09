Allegri: “Se avessimo difeso così contro Como e Inter non avremmo perso”

09/09/2026 | 23:48:09

Max Allegri ha parlato a Prime Video dopo il ko contro l’Arsenal: “Noi abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso. Bisogna vedere gli aspetti positivi. Poi se sbagli l’ultimo passaggio rischi di prendere gol com’è. Sapevamo che era una partita complicata, veniamo da tre sconfitte ma non bisogna demoralizzarci perché ai ragazzi oggi non posso rimproverare niente. Quando difendiamo così è difficile farci gol”.

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