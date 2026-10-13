Allegri: “Se a Venezia non giocheremo con umiltà ne usciremo con le ossa rotte. Dobbiamo restare sereni dopo gli errori”

13/10/2026 | 23:41:18

Le parole di Max Allegri in conferenza stampa: “E’ stata una buona partita, però anche sabato abbiamo sbagliato molto tecnicamente a livello offensivo e abbiamo concesso tanti tiri al Frosinone, quindi bisogna trovare un equilibrio. A Milano è stato lo stesso, col Como è stato lo stesso, col Bologna un po’ meglio, però bisogna trovare un equilibrio che ci consenta di portare a casa e vincere le partite. E soprattutto una squadra che è forte, è sicura di se stessa, dopo l’uno a uno, che può succedere per un errore tecnico, si mette a giocare tranquillamente. Invece abbiamo commesso anche l’errore del due a uno. Gli errori tecnici ci stanno all’interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Perché l’imprevisto è la partita, va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il fatto è che dopo devi continuare a giocare in totale tranquillità, giocando di squadra, e stasera noi a un certo punto abbiamo smesso di giocare di squadra, questa è la verità. Ma questo è un problema che va risolto, perché comunque stasera in Champions il livello è già molto più alto. Ma sabato già a Venezia sarà una partita dove, se non andiamo con l’umiltà e il rispetto di andare a Venezia e mettersi al pari loro, con una squadra che è una buona squadra e non merita la classifica che ha, usciremo con le ossa rotte”.

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