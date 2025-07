Allegri: “Scudetto? Vedremo dove saremo a marzo. Prima diventiamo squadra, prima facciamo risultati”

07/07/2025 | 13:32:58

L’allenatore del Milan Max Allegri si è espresso in conferenza stampa anche sull’obiettivo scudetto: “Io ciò che posso dire è che quando si lavora il Milan bisogna avere tutti l’ambizione di ottenere il massimo dei risultati. Quindi bisogna lavorare con l’ambizione di ottenere il massimo. Poi, se a marzo saremo bravi per essere nelle migliori posizioni del campionato, vedremo. Ma ora non serve a niente dire ‘Vinceremo il campionato’… Dobbiamo invece essere molto responsabili, molto concreti. Negli ultimi 20 anni c’è stato un solo campionato dove non ha vinto la miglior difesa, l’anno di Sarri alla Juve che ha preso 43 gol. Una grande squadra fa dai 60 agli 80 gol, se ne prendi 40 non puoi entrare tra le prime 4. Noi prima diventiamo squadra, prima riusciamo a fare risultati. Le squadre che sono sempre al vertice sono il Napoli, che è la favorita, l’Inter, la Juventus, l’Atalanta, la Roma, la Lazio. Arrivare tra le prime quattro non è facile, per questo è importante lavorare bene”.

FOTO: X Milan