Allegri: “Scudetto? Nulla è impossibile. Siamo cresciuti tutti dal 2021. E Giuntoli ci ha dato una grossa mano”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce: “Primo posto in classifica? Nella nostra testa dobbiamo avere questo, ovvero rendere possibili le cose impossibili. Noi dobbiamo fare il massimo, poi se altri arrivano primi gli faremo i complimenti. Niente è impossibile, ci vuole convinzione”.

Poi, ha proseguito: “Ci siamo allenati per cercare di vincere più partite possibili. Poi soprattutto la gestione della partita, siamo cresciuti in questo. Stiamo meglio fisicamente, c’è più autoconsapevolezza da parte di tutti. Stasera è stata complicata, il Lecce ha corso e pressato. Abbiamo avuto qualche buona occasione nel primo tempo, poi loro sono un po’ calati e noi siamo rimasti lucidi”.

Sulle 300 vittorie in Serie A: “Per noi è importante arrivare allo scontro diretto in condizioni ottimali. Poi soprattutto per avere grandi vantaggi sulla quinta, oggi siamo a circa 19 punti. Però sono contento delle 300 vittorie, ringrazio tutti i giocatori che ho allenato. Mi ritengo fortunato perché ho allenato giocatori straordinari. Anche oggi quando li rivedo mi emoziono”.

Sul percorso dal suo ritorno in bianconero: “Quando sono tornato a Torino, il primo anno c’è stato un pizzico di presunzione da parte di tutti, si pensava di tornare subito a vincere, invece non è stato subito così. Mi è servito un po’ di tempo per riabituarmi, ora stiamo lavorando e crescendo insieme dal 2021. Siamo cresciuti tutti. Quest’anno è arrivato il nuovo direttore, che sta lavorando molto bene con Manna”.