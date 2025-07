Allegri: “Scudetto? Napoli e Inter partono favorite. Sui nuovi arrivi…”

30/07/2025 | 12:08:31

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sul momento del Milan alla vigilia dell’amichevole contro il Perth Glory, ultima tappa della tournée estiva rossonera. In conferenza stampa, il tecnico ha chiesto massima attenzione: “Siamo alla fine di un buon lavoro, domani sarà un test importante sotto il profilo mentale. Contro squadre come Arsenal e Liverpool l’adrenalina viene da sé, ora serve dimostrare maturità e rispetto per ogni avversario”. Parlando della Serie A, Allegri ha indicato le sue gerarchie: “Il Napoli parte favorito, chi vince lo Scudetto l’anno prima è sempre da tenere d’occhio. Subito dietro metto l’Inter, poi Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina. La corsa ai primi quattro posti sarà agguerrita”. A chi gli ha chiesto se l’assenza dalle coppe europee possa rappresentare un vantaggio, Allegri ha risposto chiaramente: “Avremo più tempo per allenarci, ma il Milan deve giocare la Champions. È lì che si cresce davvero, confrontandosi con i migliori”. Infine, un passaggio sul mercato e sui nuovi arrivi: “Modric e Gimenez si aggregheranno presto al gruppo, mentre alcuni giovani torneranno con la Primavera o Milan Futuro. Estupiñán? Ha qualità e valori, si sta integrando bene”.

FOTO: X Milan