Allegri: “Scudetto? Inter, Napoli e Milan sono più attrezzate. Milik attaccante straordinario”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Era importante vincere soprattutto dopo una sconfitta rocambolesca come quella col Sassuolo, giocavamo contro una squadra come il Lecce che concede poco. Siamo stati equilibrati in campo, non concedendo tiri e sfruttando le occasioni create”.

Cosa non le è piaciuto? “Dobbiamo giocare meno la palla indietro, a un minuto dalla fine non si può mettere una palla in mezzo all’area però sono cose che si sistemano. I ragazzi hanno fatto una buona partita e stasera non era facile. Siamo passati da essere i primi rivali dell’Inter per lo scudetto a brocchi, ci vuole un po’ di equilibrio. Sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare tante cose”.

Cosa manca a questa squadra? “Non voglio nascondermi: Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere il titolo. Noi quest’anno abbiamo tanti giocatori con poca esperienza però abbiamo corsa e giocatori che possono crescere. Oggi dopo il gol ci siamo sbloccati, ci vuole pazienza per assorbire gli errori che ci possono stare. Gatti è stato attaccato per l’ultimo errore ma sono episodi rocamboleschi, è un giocatore con 27 partite in Serie A. Ci vuole un attimo di pazienza. Rugani oggi ha fatto una partita straordinaria, ma è abituato perché è da otto anni alla Juventus e gioca con freddezza”.

Sull’atteggiamento: “La squadra è stata molto aggressiva, a Sassuolo siamo partiti bene ma non abbiamo segnato e abbiamo concesso tanto. Oggi ci siamo abbassati, più che andare fuori giri è meglio tenerli lì e sfruttare le occasioni che ci capitano. Bisogna giocare col portiere, ma quando c’è bisogno, altrimenti si deve giocare in avanti”.

Che giocatore è Milik? “Milik è un attaccante straordinario, ho cinque attaccanti molto bravi, tra cui anche Yildiz. Stanno lavorando tutti bene, oggi Arek ha fatto una grande partita”.

Foto: twitter Juve