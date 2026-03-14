Allegri: “Scudetto? Dobbiamo fare il nostro, vincere altre 5-6 partite per il quarto posto”

14/03/2026 | 12:15:43

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Giustamente dopo la partita eravamo tutti contenti, però la squadra martedì si è ripresentata in maniera serena e tranquilla. Ora però abbiamo la Lazio, che comunque è sempre una partita complicata, perché le squadre di Sarri sono sempre molto difficili da affrontare, e per noi è importante perché bisogna cercare di fare un altro passetto in avanti”.

Ad inizio anno diceva con 20-25 gol subiti si vince il campionato… Voi siete a 20. “Non è questione di provare a vincere lo Scudetto. Noi dobbiamo provare a vincere le partite, perché con 60 punti non vai da nessuna parte. L’Inter ha 7 punti di vantaggio, ha dimostrato di essere la migliore e la più forte, poi ci sono squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo vincere altre partite per raggiungere una certa quota. Per entrare nei primi quattro posti bisogna vincere altre cinque partite”.

Vi allenerete ascoltando l’Inter? “Indipendentemente dai risultati delle altre, noi dobbiamo fare il nostro, perché così le altre dietro non ci possono prendere”.

Senza Rabiot si fa più fatica… “I numeri sono fatti per essere abbattuti. Non so chi giocherà tra Jashari e Ricci, ma l’importante è che la squadra faccia una prestazione da squadra, con grande ordine e grande fase difensiva. La Lazio segna molto nella parte finale della partita. Domani fortunatamente ci sarà lo stadio pieno con 10mila tifosi del Milan, cosa che per noi è molto importante”.

Attacco al completo. “Gimenez non ci sarà domani, ma è in una buona condizione a livello psicologico”.

Di solito lo Scudetto lo vince la miglior difesa… “C’è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l’Inter: che loro perdano e che noi vinciamo. Tutte queste chiacchiere ‘rimonta o non rimonta’, poi sono fatti che contano”.

Foto: sito Milan