Allegri: “Scudetto? Ci sono 8 squadre da tenere d’occhio”

26/08/2026 | 17:36:28

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset sul momento del club campano.

Le sue parole: “Sarà un’annata bella e impegnativa, dovremo essere bravi a stare dentro in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il centenario capita una volta sola e quindi avremo la responsabilità di fare un’ottima stagione. Peccato per Buongiorno che starà fuori sino a gennaio – continua Allegri -, comunque ho Marin e Rrahmani, Beukema è indietro ma recupererà la forma migliore (così come Badiashile, ndr), all’occorrenza ho anche Olivera. Sono fiducioso”.

Sulla corsa scudetto, Allegri ha invece sottolineato: “L’Inter è la favorita poiché detiene il trofeo ma ci saranno almeno otto squadre da tenere d’occhio. Oltre ai nerazzurri e noi, anche Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como e Atalanta. In Champions League invece va passato il girone unico e poi arrivare ai playoff o agli ottavi al meglio”.

Chiusura su Hojlund: “È un attaccante di grande fisicità, ci mette impegno ed è volenteroso ma deve migliorare il numero di gol in stagione. Può farlo visto che ne ha tutte le potenzialità”.

Foto: sito Napoli