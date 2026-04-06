Allegri: “Scudetto andato. Pensiamo alla Champions, abbiamo 6 punti sulla Juventus”

06/04/2026 | 23:37:19

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Napoli.

Queste le sue parole: “E’ stata una gara con poche occasioni e chi si portava a suo favore un episodio l’avrebbe vinta. Bisogna essere più veloci a tirare in porta, sennò poi arrivano gli altri e non ti fanno più tirare”.

Perché Fullkrug e Nkunku? “Hanno fatto una buona partita, Nkunku ha avuto due situazioni e ha lavorato molto bene per la squadra. In una delle due uno come lui doveva fare gol. Sono stati bravi, come tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni, dove noi abbiamo peccato. Partita bloccata, nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola e il contropiede su una palla persa nostra. Nel secondo tempo uguale, tutte ripartenze che abbiamo scatenato in alcune situazioni”.

Rimpianti per qualche contropiede non andato a buon fine? “Nel primo tempo abbiamo avuto delle palle recuperate nella metà campo avversaria e tecnicamente abbiamo sbagliato la scelta. Bisogna migliorare e rimanere sereni, abbiamo ancora delle vittorie da fare per l’obiettivo Champions”.

Possiamo vedere il 4-3-3 dall’inizio? “Dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo. Magari potevo spaccare la partita prima, però ho preferito portarla avanti più così. Rafa ha iniziato bene quest’anno, poi ha avuto infortuni e l’importante è che ritrovi una buona condizione come tutti”.

Il Milan non era terzo dall’undicesima giornata: cosa cambia? “La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è il secondo. Pensiamo all’Udinese e dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo. Bisogna fare un tot di punti e mantenere il vantaggio”.

Foto: sito Milan