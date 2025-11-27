Allegri: “Sarri sta facendo un ottimo lavoro. La Lazio è una squadra di valore e ben allenata”

27/11/2025 | 14:12:52

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Smettere di pensare al derby per concentrarsi sulla Lazio? E’ normale che il derby di Milano è importante e dà grande adrenalina, ma non bisogna uscire dall’obiettivo finale che è entrare nelle prime 4. In 7 punti ci sono 7 squadre, con la Lazio che sta rientrando perché fino ad ora è stata sottovalutata ma Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Hanno avuto delle problematiche sul mercato e degli infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile contro una squadra ben organizzata, che sembra che conceda ma concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La dimensione della Lazio? Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata”.

Foto: X Milan