Allegri: “Sarri merita una bella accoglienza. Zakaria e Arthur out”

Alla vigilia della sfida casalinga contro la Lazio ha parlato in conferenza stampa Allegri che ha parlato degli assenti e di De Sciglio che rientra a disposizione: “Danilo ha finito la stagione per questa fascite plantare, Arthur con la caviglia è dolorante e quindi avrà finito anche lui. Rientra De Sciglio, Zakaria ha avuto durante la partitella un colpo sulla coscia ribattendo un tiro e dobbiamo valutare ma domani non ci sarà. McKennie vediamo se mercoledì può essere a disposizione ma per quello che potrà essere, abbiamo visto anche Locatelli che era fermo da un po”

Il tecnico livornese replica alla domanda se c’è il rischio che la squadra sia distratta in queste ultime due partite: “Lazio e Fiorentina sono squadre in corsa per l’Europa League. Tra l’altro domani arriva Sarri che è l’allenatore dell’ultimo scudetto della Juve, credo che sarà accolto in maniera giusta perché se lo merita. Dobbiamo onorare al meglio queste due partite”

