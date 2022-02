Allegri: “Sarebbe stato un dispiacere perdere. Danilo, bellissimo gol e partita straordinaria”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato il pareggio in casa dell’Atalanta arrivato al 92′.

Queste le sue parole: “Sarebbe stato un dispiacere perdere una partita giocata bene tecnicamente. Abbiamo sbagliato tanto in fase realizzativa. Abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi per poter fare gol. Abbiamo avuto tre minuti di terrore alla fine del primo tempo su due palle perse forzate nostre, dopo lì a campo aperto loro sono ripartiti. Abbiamo rischiato di capitolare, dove de Ligt si è immolato per due volte. E’ stato un secondo tempo buono, paradossalmente sulla palla dove dovevamo fare gol noi, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio di Vlahovic su Dybala, ha ritardato la palla, ci sono ripartiti e lì è stato bravo Malinovskyi a fare quella giocata e poi a fare questo gol meraviglioso su punizione. Però direi che la squadra ci ha creduto fino alla fine e ha fatto un bellissimo gol con Danilo che ha fatto una partita straordinaria”.

Foto: Twitter Juventus