Allegri: “Sarebbe meglio fare risultato con un tiro in porta, visto com’è andata a Venezia. Domani serve la tecnica”

19/10/2026 | 15:32:40

Massimiliano Allegri presenta la sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt in conferenza stampa.

Su come approcciare la partita dopo la crisi: “Sarà una gara complicata, indipendentemente dagli altri risultati che abbiamo fatto. Loro sono bravi nel blocco basso e nel contropiede. Domani dobbiamo avere una buona tecnica e qualità nei passaggi”.

Sulle certezze: “Da questi momenti bisogna uscirne, dobbiamo cercare il risultato che manca. Se riuscissimo a vincere domani, vedremmo le cose in un altro modo, ma dobbiamo recuperare la condizione di alcuni giocatori che ancora non sono al top. Va fatto con serenità, senza avere l’ansia da prestazione o la fretta. La forza di una squadra non viene meno senza risultati. Sarebbe meglio fare risultato magari con un tiro in porta vedendo ciò che è successo a Venezia”.

Foto: YouTube Napoli