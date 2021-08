Allegri: “Sarà un campionato equilibrato, servirà continuità. Chiesa? Meglio a destra”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Juventus per presentare l’ultima amichevole precampionato di domani contro l’Atalanta. Ovviamente, il tecnico toscano ha detto anche la sua sulle principali vicende di casa bianconera. Ecco le sue parole:

Sull’amichevole contro l’Atalanta

“È e una gara utile per vedere la condizione di alcuni, tra cui Dybala che domani rientrerà e in generale la condizione della squadra, a che percentuale siamo. Dovrà essere un bell’allenamento, per poi focalizzarci su quella che è la stagione perché poi a Udine c’è una partita da tre punti e quindi bisogna farsi trovare pronti. L’Atalanta è una realtà del campionato italiano, Gasperini sta facendo grandi cose anche in Europa: ha una squadra fisica e che gioca bene a calcio, sarà una delle otto candidate a vincere lo Scudetto”.

Su Dybala

“Dybala l’ho visto bene come tutti gli altri, stiamo lavorando bene ma è normale che la condizione non sia uguale in tutti, visto lo scaglionamento dell’arrivo. Da quando ci prepareremo per Udine saremo pronti”.

Sulla prestazione contro il Barça al Trofeo Gamper

“Ramsey ha fatto una buona partita, può nettamente migliorare. Danilo è talmente intelligente che può giocare lì, può giocare da terzino. È stata una buona prova, dispiace per il risultato ma era solo la seconda amichevole, la prima tutti insieme”.

Su Chiesa

“È un giocatore la cui qualità migliore è quella realizzativa, è bravo nell’uno vs uno, tira molto in porta. È chiaro che a destra ha la possibilità di rendere al meglio”.

Sulla prossima Serie A

“Ci sono 38 tappe, sarà un campionato equilibrato e servirà continuità. Partiamo per vincere e a marzo serve essere lì a lottare per lo Scudetto, questo è sicuro”.

Foto: Twitter Juventus