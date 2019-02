Allegri saluta i social: disattivati tutti gli account personali

Massimiliano Allegri saluta i social network. Da questa mattina non c’è più traccia dell’allenatore della Juve: sia il profilo personale Twitter, sia quelli Instagram e Facebook appaiono disattivati. L’ultimo messaggio sui social dopo il ko contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions: “20 giorni. 20 giorni per essere pronti a una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine”. Al momento non è chiara la motivazione che ha portato Allegri ad allontanarsi dal mondo social.

Foto: Twitter ufficiale Juventus