Allegri: “Saelemaekers non ci sarà, Pulisic valuteremo. Leao? Lo stiamo gestendo ma è a disposizione”

02/02/2026 | 12:08:28

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Maignan? Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. Siamo tutti contenti, la società ha fatto un grande lavoro. Gli infortunati? Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo, se starà molto meglio sarà a disposizione, Leao lo stiamo gestendo ma è a disposizione. Mateta? Parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Come ho convinto Maignan a restare? Non l’ho convinto io, ero solo fiducioso che potesse continuare nel Milan. E’ un ragazzo sensibile e voleva restare al Milan. Convincere anche Modric? Decide lui, se ha voglia di continuare o meno. Se la trattativa per Mateta indica che serve qualcosa in attacco? Tra questa partita e la prossima avremo il tempo per recuperare pienamente Pulisic, Leao e Fullkrug e ci avvicianiamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, finora abbiamo fatto belle cose ma non ancora sufficienti per l’obiettivo, che è entrare nei primi 4 posti. Mercato invernale povero in Italia? Non lo scopriamo oggi. Basta vedere il fatturato delle inglesi, tra le prime 8 qualificate in Champions l’unica eccezione è lo Sporting. In Italia però non dobbiamo piangerci nostro, abbiamo un campionato meraviglioso e riusciamo sempre a fare un buon spettacolo. In cosa può migliorare Nkunku? Ha qualità per crescere, c’è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi”.

Foto: sito Milan