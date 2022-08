Allegri: “Rovella è diretto verso il Monza. Fagioli penso rimarrà”

Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa pre Juventus-Spezia, gara valida per la 4° giornata di Serie A, che si giocherà domani alle 20.45. Queste le sue parole sui giovani giocatori bianconeri, a poche ore dalla chiusura del calcio mercato: “Rovella è diretto verso il Monza, andrà a giocare per trovare continuità e continuare il suo percorso di crescita. Fagioli è un giocatore della Juventus e penso rimarrà”.

Foto: Twitter Juventus