Allegri: “Ronaldo mi ha detto che resta alla Juve”

Durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani (18.30) tra Udinese e Juventus, i giornalisti presenti hanno riservato a Massimiliano Allegri diverse domande riguardo le condizioni e il futuro di Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero ha così risposto:

“Ronaldo giovedì non ha fatto la partita perché venivamo da una settimana pesante e gli ho dato mezza giornata libera. Per noi è un valore aggiunto perché garantisce un numero elevato di gol. Chiaro che poi bisogna lavorare di squadra per esaltare un singolo. Il suo futuro? A me Ronaldo ha detto che resta alla Juve. Io non devo dimostrare, si lavora per ottenere risultati. Si lavora per arrivare in fondo e vincere, ci sono tante componenti in ballo che devono andare tutte insieme. Devo mettermi a disposizione della rosa, quello che è successo nei miei cinque anni ma resta nel museo. Ronaldo ha vinto cinque palloni d’oro ma se quest’anno non fa una buona annata si ricorderanno del suo ultimo anno alla Juventus. Stessa cosa per Chiesa, non conterà quanto fatto all’Europeo. Bisogna mettersi tutti i giorni in discussione, altrimenti non si creano i presupposti per vincere. C’è da fare, mettendosi in discussione riusciamo sicuramente a rendere meglio”.

Foto: Twitter Juventus