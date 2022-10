Allegri: “Ripreso il percorso interrotto con la Salernitana. Partita ordinata, ero sereno in panchina”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così commentato il successo per 1-0 contro il Torino: “Oggi i ragazzi hanno dimostrato che sono una squadra, un gruppo importante. Abbiamo disputato una gara ordinata, sono state fatte delle buone giocate. I ragazzi hanno disputato una buona gara e sono contento perché è la prima vittoria in trasferta. Dispiace per questo periodo trascorso, ma a volte ci sono cose che vanno al di sopra rispetto a ciò che possiamo fare. Oggi abbiamo fatto un primo passettino, la squadra ha risposto bene ma ora bisogna continuare. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto due gare spartiacque. Una con la Salernitana, sappiamo tutti quello che è successo. E poi oggi con i ragazzi che sono stati davvero bravi: ero molto sereno in panchina perché vedevo che la squadra stava disputando una partita seria”. Poi ha proseguito parlando della prestazione della coppia formata da Moise Kean e Dusan Vlahovic: “Avevo capito che stasera gli attaccanti riuscivano ad avere il sopravvento sui difensori. Sono stati bravi, Moise ha fatto una buona partita e avrebbe meritato il gol. Anche i subentrati hanno fatto bene e solo così si può vincere. Oggi i ragazzi hanno fatto bene ma è solamente l’inizio di un percorso che si è interrotto dopo quel pari con la Salernitana. Indipendentemente dalla parte tattica, oggi mi è piaciuto l’atteggiamento. In una gara più duelli vinci e più hai la possibilità di vincere la partita. Il calcio si è evoluto tantissimo ma questo resta un aspetto sempre attuale. Vlahovic? Io con lui parlo tantissimo. Ma stasera, indipendentemente dal gol, ha disputato una gara tecnicamente importante. Ha 22 anni, deve crescere come tutti. Migliorano gli anziani, figurarsi lui”. Infine, ha così riposto alla domanda sul ritiro: “Prolunga il ritiro? No, assolutamente. Ho detto ai ragazzi che stasera la squadra sarebbe tornata a casa per riabbracciare le famiglie”.

Foto: Twitter Juventus