Allegri: “Rimango alla Juventus, ho un impegno”

“Ho un impegno con la Juve che va al di là del contratto. Resto a Torino” sono le parole pronunciate da Massimiliano Allegri e riportare da La Gazzetta dello Sport. Dichiarazioni rese note in merito alla possibilità di vedere l’allenatore dei bianconeri al PSG.

Allegri ha infatti incontrato Luis Campos, nuovo direttore sportivo del PSG. Inizialmente si è parlato solamente di un incontro tra amici, salvo poi spiegare come, in realtà, potesse esserci qualcosa in più: un tentativo da parte della società per portare Allegri a Parigi. Tuttavia, il tecnico bianconero si è detto fedele al progetto Juve.

Foto: Profilo Twitter Juventus