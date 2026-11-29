Allegri: “Rigore? Guida ci ha arbitrato per la prima volta e se dice che non è rigore, non lo è. Più difficile oggi che col City”

29/11/2026 | 17:16:14

Massimiliano Allegri commenta il pareggio contro il Sassuolo a DAZN: “Guida ha preso la sua decisione e io non ho mai commentato le decisioni arbitrali. Guida non ha mai arbitrato il Napoli e gli è capitato questo episodio al 90esimo, e se per lui non era rigore, non è rigore. Noi abbiamo avuto poca velocità di passaggio, anche se nella ripresa siamo migliorati. Dobbiamo avere più cattiveria attaccando la palla. Abbiamo 19 punti in classifica e siamo in ritardo. Paradossalmente era più semplice giocare contro il City che oggi”.

Foto: YouTube Napoli