Allegri: “Ricci cresciuto molto, speriamo possa sbloccarsi. Pulisic e Leao possono giocare insieme”

24/10/2025 | 20:32:42

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Pisa:“Sono partite sempre molto difficili, il Pisa ha sempre fatto ottime partite. Solo a Bologna è rimasto in 10 e ha preso 4 gol. Una squadra fisica, sono molto bravi sulle palle inattive. Ci vorrà grande attenzione in fase difensiva. Soprattutto ci vuole grande rispetto per il Pisa. Speriamo che Ricci possa sbloccarsi questa sera, per ora è cresciuto molto. Sta facendo molto bene, sta crescendo. Sono contento per lui. Nkunku oggi è a disposizione, appena avremo Pulisic a disposizione avrò quattro attaccanti molto importanti. Credo che lui e Leao possano giocare da prima punta”.

FOTO: X Milan