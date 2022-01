Allegri: “Restiamo attaccati. Negli ultimi 30 metri dobbiamo migliorare. Pareggio giusto”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita di San Siro contro il Milan ai microfoni di Dazn: “Un pezzo alla volta, con calma. Venivamo da tanti scontri diretti, stasera è stato importante per chiudere gennaio nel migliore dei modi e rimanere attaccati. Gli ultimi 25/30 metri dobbiamo essere più sereni, lucidi nell’ultimo passaggio. Il campo non ci ha permesso questo stasera. E’ giusto il pari: noi abbiamo fatto meglio il secondo tempo, potevamo fare meglio nel primo a campo aperto. Ci sono ancora tante partite, abbiamo già giocato tre scontri diretti. I ragazzi stanno giocando più da squadra, capiscono come gestire la palla in certi momenti. Cercavamo di vincere ma non ci siamo riusciti”.

FOTO: twitter juventus