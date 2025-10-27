Allegri: “Recupereremo Loftus-Cheek per domani. Nkunku? Ci aspettiamo molto da lui”

27/10/2025 | 12:08:09

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Il calendario complicato? Sapevamo che il calendario fino alla sosta sarebbe stato difficile. Anche contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo far meglio. La cosa importante è pensare a domani: recupereremo Loftus-Cheek domani, Pulisic prima di Parma e poi vediamo. Abbiamo a disposizione un numero ristretto di calciatori, ma sufficienti per affrontare le partite. Nkunku titolare? Sta crescendo di condizione. Dopo la nazionale è stato fermo, venerdì ha avuto una bella occasione: ci aspettiamo molto da lui. Deciderò domani se sarà titolare o meno”.

