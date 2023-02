Allegri recupera i pezzi: Bonucci e Cuadrado ok. E Pogba si rivede in gruppo

Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida in programma domani sera contro il Nantes, valida per i sedicesimi di Europa League. Paul Pogba, dopo aver svolto un lavoro individuale sul campo, si è aggregato al resto della squadra, prendendo parte al riscaldamento e al torello di inizio sessione. Presenti in gruppo anche Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado.

Foto: Twitter Juventus