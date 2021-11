Allegri recupera Chiellini e Bernardeschi. Saranno disponibili per l’Atalanta

Due buone notizie dall’infermeria, intanto, perché Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini sono pienamente recuperati. L’esterno di Carrara e il difensore livornese hanno svolto la seduta in gruppo, ragion per cui sono convocabili per la partita contro l’Atalanta. Ancora niente da fare per Mattia De Sciglio, che si è allenato a parte. Sarà valutato nelle prossime ore.