Allegri: “Rafa sta crescendo di condizione, sta a noi permettergli di fare gol”

11/04/2026 | 17:34:38

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“È un momento nel quale abbiamo perso due delle ultime tre gare, ma non dobbiamo farci travolgere dagli eventi, a Napoli abbiamo fatto una buona partita e ora abbiamo recuperato tutti i giocatori. L’Udinese è una squadra che in campo aperto può farti male, sono cambiate anche le temperature e bisogna sbagliare poco. Il cambio con il 4-3-3? Athekame ha caratteristiche diverse da Tomori, può spingere di più oppure restare in costruzione. Saelemaekers è un giocatore molto importante per noi perché dà equilibrio alla squadra. Cosa ho chiesto a Leao? Rafa sta crescendo di condizione, da centravanti fa sempre ottimi movimenti: sta a noi metterlo nelle condizioni di fare gol, abbiamo Gimenez che rientra da sei mesi di infortunio, Fullkrug viene da due partite di seguito. Sono cambi importanti, speriamo di aver indovinato la formazione”.

Foto: sito Milan