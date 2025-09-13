Allegri: “Rabiot titolare? Decido domani. Noi quarti con Vlahovic? Mi viene da ridere”

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato anche di Rabiot in conferenza stampa: “Adrien titolare? Devo valutare tra oggi e domani mattina la situazione di quelli che sono rientrati dalle nazionali. Avendo Nkunku a mezzo servizio, Leao fuori, abbiamo Balentien che è entrato a Lecce con buon piglio, abbastanza smaliziato. Sono contento di quello che ha fatto Gimenez in nazionale: è bravo, ha i gol nelle gambe. È arrivato a gennaio l’anno scorso e i primi sei mesi, soprattutto entrando a metà stagione, c’è un momento di adattamento. Credo che Gimenez quest’anno possa fare un’ottima stagione. Con Vlahovic saremmo arrivati tra le prime quattro? Mi viene da sorridere quando mi dicono che con quello si vince e con quell’altro si perde. Nel calcio ci sono troppe variabili, bisogna essere bravi a gestire l’imprevisto. Non si può dire che con uno si vince e l’altro si perde, l’imprevisto è dietro l’angolo. Possiamo solo lavorare con grande passione per cercare di creare i presupposti per poter vincere partite. Il resto sono chiacchiere simpatiche da sentire. Di sicuro non c’è niente, di sicuro c’è solo che bisogna lavorare. Il resto sono solo chiacchiere. La cosa che mi piace molto è che stiamo lavorando bene e che c’è grande partecipazione da parte dei ragazzi, c’è voglia di venire qui tutti i giorni per lavorare e migliorare. Le stagioni si decidono da marzo a maggio. Noi a marzo dovremo essere stati bravi ad essere in una condizione ottimale per giocarci le nostre chance. Speriamo di perdere poco, un jolly ce lo siamo già giocato perdendone uno. A Lecce la squadra ha avuto equilibrio e pazienza, sono ragazzi hanno senso di responsabilità verso la maglia, la società, i tifosi e loro stessi”.

FOTO: X Milan