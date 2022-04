Allegri: “Rabiot sta crescendo, ha ancora tanti anni per poter fare bene. Non so se Locatelli ce la farà a rientrare”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sassuolo, Max Allegri ha lodato la crescita di Adrien Rabiot: “Sta facendo meglio, piano piano si sta avvicinando anche al gol. Sta crescendo, è in fiducia, ha un motore diverso dagli altri e ha ancora tanti anni per poter fare bene. McKennie ieri ha fatto i primi passi di corsa, quindi meglio. Non mancano molti giorni alla fine della stagione. Locatelli ancora indietro, non so se riuscirà a tornare prima della fine della stagione. Mi è dispiaciuto molto per la Primavera, purtroppo il calcio è questo: da un partita praticamente persa dopo dieci minuti a essere rientrati e poi la lotteria dei rigori. C’è stato un ottimo lavoro del settore giovanile. I giocatori che arrivano in prima squadra crescono nei settori giovanili da quando hanno 8-10 anni. Son statistiche che ho visto qui alla Juve, ho visto al Milan. Il settore giovanile della Juventus sta facendo un ottimo lavoro, l’allenatore è stato molto bravo. Poi l’aggiunta della seconda squadra è importante perché il passaggio dalla primavera al professionismo è difficile”.

Allegri in chiusura ha voluto mandare un in bocca al lupo a Tacconi: “Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più presto possibile”.

FOTO: Twitter Juve