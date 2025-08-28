Allegri: “Rabiot? Sono affezionato a lui, ma è un giocatore del Marsiglia”

28/08/2025 | 13:52:54

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i rossoneri e il Lecce. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Se ho sentito Rabiot? No, da prima delle vacanze. È un ragazzo a cui sono affezionato, ma è un giocatore del Marsiglia“. Sull’attacco: “Abbiamo Gimenez e in qualche modo domani faremo. L’importante è approcciare la gara con la maniera giusta. Loro hanno entusiasmo, Di Francesco è bravo, ha giocatori veloci. Bisogna mettersi al pari dell’altra squadra”.

