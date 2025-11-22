Allegri: “Rabiot gioca. Domani sono indisponibili Athekame e Gimenez”

22/11/2025 | 12:24:33

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter. Queste le sue parole:

“Se si riesce a fermare il campionato per la Nazionale? Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale. Milan sfavorito? L’Inter è una squadra forte e ed è in un ottimo momento, così come noi. Conosciamo le loro qualità: è quella che in Italia tira di più ed è quella che concede meno. Nelle grandi partite sono i dettagli che fanno la differenza. Rabiot? Gioca. Domani sono indisponibili Athekame, che ha un problema al soleo, e Gimenez, che ha un problema alla caviglia”.

Foto: X Milan