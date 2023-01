Allegri: “Rabbia o sconforto? È un dato di fatto. Ma questa per noi deve essere un’opportunità”

Massimiliano Allegri è tornato sul tema relativo alla penalizzazione in classifica della Juventus nel corso della conferenza stampa. Queste le sue parole: “È un dato di fatto. Questa è un’opportunità per dare il massimo. Non sappiamo dove saremo il 5 giugno, ma c’è l’Europa League e la Coppa Italia più 60 punti a disposizione in campionato Ci sono dei momenti in cui bisogna essere responsabili di quello che siamo e di quello che facciamo, nelle difficoltà bisogna essere uomini. Quando le cose vanno bene tutti siamo bravi, quando ci sono difficoltà è più stimolante e deve riguardare tutti. In campionato, la classifica al momento ci dice che siamo a 12 punti dal quarto posto. Ripeto: domani abbiamo l’Atalanta, è uno scontro diretto e cercheremo di fare una bella partita”.

Foto: profilo Twitter Juventus