Allegri: “Quest’anno abbiamo fatto delle buone cose. Altri giovani? Giocare nella Juventus non è semplice”

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha toccato il tema giovani, complice l’esordio dal primo minuto in Serie A regalato quest’oggi a Miretti, autore di un’ottima prestazione: “Ora non so se n vedremo altri da qui a fine stagione, però intanto Aké ha già giocato, Miretti ha giocato, Soulé lo conosciamo. È normale che poi i ragazzi un giorno li trovi che sembrano dei fenomeni e il giorno dopo sembra che non possano giocare a calcio, quindi bisogna attendere che raggiungano un equilibrio per poter giocare le partite. Poi giocare nella Juventus non è semplice. C’è chi ha caratteristiche anche caratteriali per giocare subito e chi deve fare un percorso diverso per poi tornare. Però credo abbiamo anche in prima squadra giocatori che hanno bisogno di esperienze. La squadra ha la possibilità di migliorare. Quest’anno abbiamo fatto delle buone cose, ci sono giocatori possono solo migliorare a livello di tranquillità nel giocare la palla. A chi ce l’ha di indole, invece, viene tutto più facile. Miretti è uno di questi“.

Foto: Twitter Juventus