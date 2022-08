Allegri: “Questa sconfitta può farci solo bene. Eravamo stanchi, ma serve cambiare atteggiamento”

Direttamente dalla Continassa, Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta per 4-0 ottenuta dalla sua Juventus contro l’Atletico Madrid: “Questa sconfitta può farci solo bene. L’Atletico Madrid è una delle squadre più forti in Europa con una rosa importante. Noi ci siamo arrivati anche un po’ stanchi, abbiamo lavorato molto questa settimana al rientro dall’America, ma non sono sicuramente attenuanti. Da tutte le cose negative bisogna trarre l’aspetto positivo: l’insegnamento è che abbiamo solo una settimana per prepararci al meglio soprattutto a livello mentale, per vincere le partite ci vogliono ben altre cose. Strascichi di questo 4-0? No, ma sappiamo che il 15 con tre punti in palio l’atteggiamento sarà sicuramente diverso”.

Foto: Juventus Twitter