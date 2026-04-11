Allegri: “Questa sconfitta deve farci capire che la Champions è a rischio. Non è questione di moduli”

11/04/2026 | 20:36:16

Max Allegri ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta con l‘Udinese: “Il cambio di modulo non c’entra. Stare 4 partite senza segnare non va bene. Dobbiamo tornare a essere lucidi. Bisogna riportare ordine. I fischi? Fa parte del calcio, è giusto. Oggi la fretta di arrivare al risultato ci ha portato a consegnarci all’avversario. Sono sicuro che reagiremo. Questa sconfitta ci deve far capire che il posto Champions è a rischio”.

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