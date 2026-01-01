Allegri: “Quarto posto? Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire essere tornati in Champions”

01/01/2026 | 17:39:40

Allegri ha parlato anche degli obiettivi del Milan, intervenendo in conferenza stampa: “L’importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L’obiettivo è che il Milan giochi tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime 4. Bisogna avere l’ambizione di fare il massimo e ambire al massimo traguardo, solo così puoi ottenere il massimo. Il campionato è semplice: chi vince è la migliore. Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti. Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions. Di solito quella che vince è sempre la favorita, poi l’Inter se non erro, negli ultimi 5 anni, non è mai uscita dal primo o dal secondo posto. La Roma sta facendo grandissime cose con Gasperini… Bisogna fare grandissime cose per arrivare tra le prime quattro”.

foto: sito milan