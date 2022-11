Allegri: “Punti in comune con Sarri? Abbiamo vinto scudetti con la Juve, poi caratterialmente siamo su poli opposti”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Punti in comune? Non lo so, Maurizio è un allenatore importante che ha vinto lo scudetto con la Juve e sta facendo un ottimo lavoro alla Lazio. Poi caratterialmente siamo su poli opposti”.

Cosa pensa di Milinkovic-Savic? “È un giocatore della Lazio, chiedete a Sarri. I giocatori per dare giudizi definitivi vanno allenati, magari lo vedi e poi lo alleni e ti fai un’idea diversa”.

Foto: twitter Juve