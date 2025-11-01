Allegri: “Pulisic tornerà prima di Parma, Gimenez lo valuteremo oggi”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Se quella con la Roma è l’ultima partita con assenze di rilievo? Abbiamo perso un po’ di giocatori ma sono cose che succedono. Lo stiamo affrontando nel migliore dei modi, dobbiamo cercare di recuperare al meglio le energie perché giocano sempre gli stessi più o meno. Abbiamo una partita bella da giocare, difficile, Gasperini ha dato subito un’impronta chiara. E’ la squadre che nel 2025 ha vinto più trasferte di tutti e ha avuto più clean sheet in campionato, noi invece nelle ultime partite abbiamo sempre subito gol e domani dovremo essere bravi a invertire questa tendenza. Gli infortunati? Leao sta bene, ieri si è allenato. Tomori fortunatamente sono state escluse problematiche al ginocchio ma ha un gran versamento sulla coscia, vediamo oggi se dà la disponibilità o no ma è molto difficile. Pulisic lo avremo prima di Parma. Rabiot è molto difficile. Gimenez ha questo problema alla caviglia, valuteremo oggi: se sta bene verrà con noi altrimenti per Parma. Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto solo un allenamento e difficilmente sarà in panchina. Nkunku sta meglio, potrebbe essere della partita”.

