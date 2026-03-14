Allegri: “Pulisic sta bene, come Leao e Nkunku. La Lazio? Stagione strana, ma sono una squadra pericolosa”

14/03/2026 | 12:30:30

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Sarà una partita difficile, loro concedono poco. Per caratteristiche hanno fatto sempre questo tipo di campionato. Per loro sarà una partita importante, perché comunque cercheranno di battere il Milan, e per noi è importante perché ci consentirà di fare un passettino in avanti. Per loro è stata una stagione strana, tante difficoltà, il mercato bloccato, ma sono una squadra pericolosa”.

La Champions è diventata fuori categoria per le italiane? Perché? “Il calcio è bello perché è opinabile e perché ogni anno cambiano le situazioni. In questo momento qui vediamo le fasi finali, ma anche le inglesi sono in difficoltà. Questo format da una parte è divertente, ci sono tante partite e rischi di trovarti, in classifica, da una parte e dall’altra. Magari l’anno prossimo sarà diverso. L’importante è giocarla, poi vediamo uno cosa è capace di fare. Non c’è una regola”.

Come sta Pulisic? “Fisicamente sta molto meglio. Nel derby ha fatto una buona partita. È in continua crescita. Sia lui, che Leao, Fullkrug, anche Nkunku sta molto bene”.

Foto: sito Milan