Allegri: “Pulisic sarà a disposizione, Fofana no, speriamo di averlo per il Sassuolo. La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi, poi interessa a tutti”

03/12/2025 | 15:00:43

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue parole:

“Pulisic sarà a disposizione domani, Fofana no, speriamo di averlo per il Sassuolo. Santiago sta lavorando per un rientro perché è importante avere tutti. Se vogliamo vincere la Coppa? La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi, poi interessa a tutti. La partita di domani? Non sarà semplice anche perché non ci saranno i supplementari. Troveremo sicuramente un bell’ambiente, come sempre a Roma. Per entrambe le squadre, la Coppa è un obiettivo importante, e la Lazio è una squadra contro cui è complicato giocare. La proposta di Sarri di spostare il VAR? Può essere una buona soluzione, ma decideranno gli organi di competenza. Noi dobbiamo pensare a giocare”.

Foto: X Milan