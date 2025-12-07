Allegri: “Pulisic in dubbio per il Torino. Settimana importante per la classifica”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Torino.

Queste le sue parole: “Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: il Milan negli ultimi 12 anni ha fatto sei pareggi e ha perso tutte le altre volte, compresi tutti gli ultimi tre anni, tranne nell’anno del Covid in casa del Torino. Affronteremo una squadra con valori tecnici importanti, molto fisici. Giocare in casa loro è difficile perché vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Da oggi fino a fine gennaio la classifica verrà delineata e bisognerà essere bravi a rimanere nelle prime quattro posizioni”.

Bollettino medico. “Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, perché è importante e ne abbiamo bisogno numericamente e anche tecnicamente. Pulisic ha avuto la febbre stanotte, vedremo se starà a disposizione domani o meno; non lo porteremo con noi se no ci impesta tutti. Athekame sta completando il recupero, Fofana speriamo di averlo per il Sassuolo. C’è una settimana molto importante”

C’è una dominatrice in Serie A? “Non lo so, dipende dai filotti che una squadra riesce a fare. Inter e Napoli sono quelle più attrezzate per lo Scudetto, ma ci sono tante squadre in pochi punti ed è una anomalia. Però ad un certo punto la classifica si allungherà e noi dobbiamo rimanere lì”.

Fabregas preferisce perdere 4-0 piuttosto che mettersi dietro a difendere… “Non l’ho sentito e non sta a me giudicare ciò che ha detto ieri. Dico solo che è noi importante pensare ai nostri risultati. A Roma non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato. Dobbiamo avere opportunità di miglioramento su questo”.

Mancano i gol dei centrocampisti? “Eravamo partiti bene con Loftus-Cheek a Lecce, poi ci siamo fermati. Sicuramente li faranno, arriveranno. Bisogna migliorare sulle palle inattive. Poi abbiamo rischiato molto sui piazzati contro, bisogna migliorare. La cosa più importante è giocare partite da squadra. Secondo me a Roma la squadra ha giocato tra le migliori partite in fase difensiva. I gol di Rabiot arriveranno, Loftus-Cheek deve essere più convinto delle sue qualità”.

Foto: sito Milan