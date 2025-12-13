Allegri: “Pulisic? È diabolico davanti alla porta. Leao non ci sarà domani, anche Fofana e Gimenez out”

13/12/2025 | 14:15:11

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Alle 12:30 il Sassuolo ha sempre battuto il Milan? Cerchiamo di invertire la rotta, il Sassuolo è anche una bella squadra, una di quelle che quando ci giochi contro le partite non finiscono mai. Ha tecnica e equilibrio. Dovremo giocare con attenzione, rispetto e ordine. Se Pulisic ha margini di crescita? Certo, ne ha. Nella vita privata è molto schivo, ma in campo si trasforma. È diabolico davanti alla porta. Deve ancora trovare la miglior condizione, così come Nkunku, anche lui sta migliorando molto fisicamente, a Torino ha fatto molto bene. Gli infortunati? Leao non ci sarà domani col Sassuolo, ma sicuramente ci sarà in Supercoppa. Fofana è rientrato, ma domani lo lascio a casa perché non ha fatto allenamenti. Athekame è convocato. Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo a breve”.

Foto: X Milan