Allegri: “Pulisic difficilmente sarà della partita. Leao? Ha le caratteristiche per fare il centravanti”

27/11/2025 | 14:19:07

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Gli indisponibili? Pulisic difficilmente sarà della partita, anche se domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto. Gimenez la settimana prossima dovrebbe cominciare a rientrare con la squadra. Gli altri stanno bene. La trasformazione di Leao? Non trasformo io Leao, ha caratteristiche che gli permettono di fare il centravanti. Si deve abituare a uscire meno dall’area, sta cambiando perché è molto più dentro il gioco e si mette più a disposizione della squadra quando c’è da fare lavoro sporco. I grandi giocatori si differenziano in queste situazioni, quando si mettono a disposizione delle squadra”.

Foto: X Milan