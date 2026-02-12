Allegri: “Pulisic a disposizione, Saelemaekers è ancora fuori. L’obiettivo è tornare in Champions”

12/02/2026 | 12:40:34

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pisa. Queste le sue parole:

“Il Pisa sta lottando per a salvezza e, di recente, ha giocato delle belle partite. In casa gioca molto, servirà grande attenzione dopo i dieci giorni di sosta. Ora nel ritorno i punti contano molto. È una delle quattro partite che ci porta al derby, e con tre di queste all’andata abbiamo fatto solo due punti. Gli indisponibili? Pulisic sarà a disposizione, avrà 15-20 minuti. Leao sta molto meglio, così come Gimenez, che nel giro di un mesetto dovrebbe tornare. Saelemaekers è ancora fuori, ma anche lui sta migliorando. Vediamo per mercoledì col Como. Se la stagione finisse senza trofei? Vincere non è una cosa normale, è una cosa difficile. Vince uno. Siamo partiti per tornare in Champions ed è l’obiettivo. Sicuramente potevamo fare meglio in Supercoppa e Coppa Italia, quello è il rammarico. Ora restiamo sull’obiettivo Champions, sapendo che ci sono squadre molto forti”.

Foto: sito Milan