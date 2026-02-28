Allegri: “Preso il contraccolpo dopo il Parma, martedì eravamo rintronati. Abbiamo i punti che meritiamo”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: “Dopo sei mesi che non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Il martedì eravamo un po’ tutti rintronati, mentre mercoledì abbiamo fatto un bell’allenamento. Prima o poi si poteva scivolare, si sperava di no ma è successo. Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L’Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l’obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l’obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivati”.

foto: sito milan