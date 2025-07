Allegri presenta il Milan: “Giocheremo con tre centrocampisti, conta la tecnica”

07/07/2025 | 14:15:26

Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche delle sue idee tattiche: “Ci sono Modric, Ricci, poi Loftus-Cheek che secondo me è un giocatore molto importante. Poi c’è Bondo, Fofana… Abbiamo ottimi giocatori. Giocheremo coi tre centrocampisti, poi a seconda delle caratteristiche ci metteremo in campo. Quando Ronaldo fece gol in rovesciata a Torino contro di noi nessuno si ricorda l’azione ma il gol. Il calcio è arte, i giocatori ce l’hanno nei piedi e nella testa. È un gioco di squadra e sono d’accordo, ma se 1 la passa al 2, la 2 la passa al 3 e il 3 sbaglia allora il gioco di squadra è già finito… Per questo parlo di tecnica”.

FOTO: X Milan