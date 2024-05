Allegri: “Potrebbe essere l’ultima finale. Non è detto che la Juve possa giocarne un’altra l’anno prossimo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: “Come arriviamo? Bene, speriamo domani sera meglio. Abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions e ora c’è questa finale bella da giocare, contro una squadra che gioca molto bene e cui faccio i complimenti anche per la finale di Europa League”.

Sull’assenza di Scamacca: “Domani indipendentemente da tattica e tecnica ci vorrà disponibilità in campo per vincere più duelli possibili. Sappiamo che ci sono momenti di difficoltà in ogni partita e dovremo controbattere nel migliore dei modi”.

Infine: “Cosa abbiamo in più dell’Atalanta? In finale c’è sempre il 50% di possibilità di vincere. Con loro le partite non finiscono mai e servirà portare dalla nostra parte gli episodi. Tutti danno l’Atalanta favorita e dovremo essere bravi, perché per tutti noi potrebbe essere l’ultima finale. Non è detto che la Juve possa giocarne un’altra l’anno prossimo. Domani servirà concretezza, se poi i nostri avversari saranno più bravi gli stringeremo la mano”.

Foto: Instagram Allegri