Allegri: “Potevamo fare meglio sui due gol, ci segnano facilmente. Il Napoli ha difeso bene e ha vinto con merito”

18/12/2025 | 22:34:15

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa.

Queste le sue parole: “Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo fare meglio sui due gol. Partita ben giocata da entrambe, loro hanno fatto meglio la fase difensiva e meritatamente hanno vinto”.

Come giudichi l’arbitraggio di stasera? “La terna arbitrale ha fatto molto bene, io devo analizzare la partita e potevamo fare meglio sui gol. Anche domenica e a Torino, prendiamo gol in modo troppo facile. Sconfitta da vedere come un’opportunità per rimettersi in piedi e andare avanti. Ora pensiamo al campionato”.

Cosa ti ha soddisfatto malgrado la sconfitta? “Nel primo tempo abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli e gestito bene la palla, poi purtroppo se fai un errore come sul primo gol lo paghi e lì potevamo difendere meglio. C’è da rivedere come difendiamo”.

Considerato l’organico del Milan e che ci sono 4 difensori, è possibile che si riveda in futuro la difesa a 4? “Stasera era una partita che dovevamo recuperare, ma non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in 3 mesi di lavoro. Solo la serenità ci può portare al nostro obiettivo che è entrare tra le prime 4. Non sarà facile, ma non dobbiamo perdere fiducia. Abbiamo perso 2 partite di coppa, ma dobbiamo riprendere il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”. Cosa deve fare Nkunku per segnare qualche gol? “Stasera si è dato da fare, ha avuto un paio di situazioni favorevoli. ha ottime qualità e sicuramente ne verrà fuori. Un gol sicuramente lo sbloccherà. Ci sono ragazzi che si inseriscono subito e altri che fanno fatica, ma le qualità ci sono e vanno sfruttate”.

Foto: sito Milan