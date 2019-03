Allegri: “Possiamo ribaltarla, ma serve incoscienza. Su Dybala, CR7 e il mio futuro…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni: “Crediamo che domani abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato. Soprattutto, bisognerà essere bravi a capire che indirizzo prenderà la partita. Magari noi l’abbiamo preparata in un modo, dovremo essere bravi a capire i momenti della partita. L’assenza di Douglas? Oggi ha risentito fastidio. Domani è una gara importante e c’era bisogno di lui. Certo, meglio oggi che domani: magari lo mettevo dentro e mi bruciavo un cambio. Se giocherà Dybala? Non dico il contrario e non dico che giocherà. Dovrò valutare, cambi in panchina non ne ho tantissimi con queste caratteristiche. Domattina deciderò. Futuro? Del futuro ora non ha senso parlare. Domani abbiamo una partita talmente importante e poi ho ricevuto così tante domande che non so più cosa dire. Conta fare una grande partita domani e centrare l’obiettivo. Poi da dopodomani ci penseremo. È la partita della stagione? È un ottavo di finale di Champions. Non è che se passiamo abbiamo vinto tutto. Ci vuole molta calma, dobbiamo pensare a fare il meglio possibile domani, cercando di ribaltare il risultato: sarebbe un’impresa straordinaria. E poi ci penseremo: se ci saremo faremo il massimo, sennò penseremo al campionato. Se mi aspetto di più da Ronaldo? Domani dobbiamo dare tutti qualcosa in più, tirando fuori quello che abbiamo dentro: a livello di emozioni conterà tanto. E non ci dovremo fermare alle difficoltà, dovremo tirare avanti per 95 minuti avanti e magari fino al 120°. Tutti dovranno dare il massimo di quello che può fare, il 110% non esiste. Spinazzola? E’ cresciuto molto, ora sta bene, è un possibile titolare e domani deciderò. Non ha giocato in Champions, ma in queste partite serve incoscienza e lui magari è uno di quelli”, ha chiuso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus